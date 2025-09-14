لحظه نفسگیر نجات نوزاد ۴۰ روزه توسط اپراتور هلالاحمر مشهد
نوزاد ۴۰ روزه خراسانی بواسطه راهنمایی لحظهای و دقیق اپراتور هلال احمر از مرگ حتمی نجات پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، روز جمعه ٢١ شهریور ماه ١٤٠٤، به دنبال تماس اضطراری خانواده نوزاد ٤٠ روزه با اپراتور ۱۱۲ هلال احمر مشهد، گزارشی لحظهای در مورد وجود علائم خفگى در نوزاد به اپراتور داده شد. در این شرایط بحرانی، خانواده نوزاد وضعیت وخیم کودک خود را اطلاع دادند و اپراتور بلافاصله با حفظ آرامش، والدین را در انجام اقدامات اولیه احیا و باز کردن راه تنفسی راهنمایی کرد و راهنماییهای اپراتور هلال احمر منجر به نجات کودک خراسانی از مرگ حتمی شد.
گفتنى است؛ آقای فضل الله محجوبى که از نیروهای با سابقه هلال احمر است توانست با راهنمایی دقیق و بهموقع، نجات کودک را ممکن سازد. اپراتورهای مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر مشهد با راهنمایی خود در مواقع حساس در ماموریتهای متعددی توانستهاند، جانهای بسیاری را نجات دهند.