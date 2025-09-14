به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: ماموران ایستگاه بازرسی شهید مدنی استان یزد هنگام کنترل خودرو‌های عبوری یک دستگاه اتوبوس مسافربری را برای بازرسی متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از اتوبوس بیش از ۲۰۰ هزار عدد انواع کالای قاچاق شامل؛ قرص‌های غیرمجاز، پوشاک و همچنین لوازم پزشکی را کشف که کارشناسان ارزش آن را بیش از ۵۴ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: در این خصوص چهار متهم که قصد انتقال این محموله قاچاق از جنوب شرق کشور به استان‌های مرکزی را داشتند دستگیر و روانه دادسرا شدند.