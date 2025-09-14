پخش زنده
رئیس اورژانس کشور از ورود ۱۷۰۰ دستگاه آمبولانس تا نیمه سال آینده در کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، میعادفر در نشست خبری و در پنجاهمین سالگرد تأسیس اورژانس پیشبیمارستانی گفت:با کمک خیرین، نوسازی ناوگان اورژانس کشور سرعت گرفته است و تا نیمه اول سال آینده حدود ۱۷۰۰ دستگاه آمبولانس وارد ناوگان میشود. با احتساب خریدهای یک سال اخیر و کمک خیرین، حدود ۲۰۰۰ دستگاه آمبولانس نوسازی خواهد شد که نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصد ناوگان کشور را شامل میشود.
وی افزود: اورژانس پس از حادثهای در فرودگاه مهرآباد در سال ۱۳۵۳ شکل گرفت. در آن زمان، به دلیل فروریختن بخشی از سالن فرودگاه و نبود سیستمی برای ارائه خدمات پزشکی در صحنه حادثه و انتقال بیماران، در سال ۱۳۵۴ اورژانس رسماً فعالیت خود را آغاز کرد. این فعالیت ابتدا با حدود ۲۰ پایگاه در تهران و چند شهر بزرگ دیگر شروع شد.
رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: با وقوع انقلاب اسلامی، نیروهای اورژانس در جریان تظاهرات و راهپیماییها در صحنه حضور داشتند و مجروحان را به بیمارستان منتقل میکردند. در همان ایام انقلاب، دو نفر از همکاران خود را تقدیم انقلاب کردیم و چند نفر دیگر نیز دچار مجروحیت شدند.
وی به نقش پررنگ اورژانس در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: در هشت سال دفاع مقدس، اورژانس از خط مقدم تا عقبه، نقشی اساسی در انتقال مجروحان ایفا میکرد. نیروهای اورژانس، مجروحان را به بیمارستانهای صحرایی منتقل میکردند و سپس برای اقدامات درمانی پیشرفتهتر به استانهای غربی کشور همچون کرمانشاه و ایلام اعزام میشدند.
میعادفر ادامه داد: اورژانس کشور در بزنگاههای مهم تاریخ معاصر ایران، از انقلاب اسلامی تا دفاع مقدس، نقشی حیاتی داشته و همواره در کنار مردم بوده است.
میعادفر با اشاره به نقش اورژانس در سالهای پس از انقلاب گفت: اورژانسهای ما، بهویژه اورژانس استان تهران، نقش بسیار برجستهای در آن ایام داشتند. تعدادی از همکارانمان مجروح و تعدادی نیز شهید شدند و هشت سال دفاع مقدس را هم با همین شکل پشت سر گذاشتیم.
رئیس سازمان اورژانس کشور در ادامه افزود: پس از دفاع مقدس، ضرورت بازنگری و نوسازی در ساختار اورژانس کشور احساس شد. این تحول در سال ۱۳۷۶ پایهگذاری شد و یکی از برنامههای اصلی ایشان تقویت اورژانس و ایجاد ساختاری نوین بود. تا آن زمان، بالاترین سطح نیروی انسانی ما در حد دیپلم بود، اما از سال ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ با ورود سه دانشگاه علوم پزشکی به حوزه تربیت دانشجوی فوریتهای پزشکی، سطح علمی نیروها به کاردانی و کارشناسی ارتقا یافت و امروز حتی برخی همکاران در مقطع کارشناسی ارشد نیز تحصیل میکنند. هماکنون در بیش از ۱۰۰ مرکز آموزشی، دانشجویان فوریتهای پزشکی در حال تحصیل یا خدمترسانی هستند.
میعادفر همچنین به نقش اورژانس در دوران شیوع کرونا هم شاره کرد و گفت: پس از آن دوران سخت دفاع مقدس، همه ما داستان تلخ کرونا را به خاطر داریم و علیرغم تلاشهای گسترده حوزه سلامت، کشور روزانه تا مرز ۷۰۰ فوتی را تجربه میکرد و در این شرایط، همکاران ما در اورژانس پیشبیمارستانی نقشی بیبدیل ایفا کردند؛ حتی فراتر از وظایف ذاتی خود و آنها در حالی به مأموریتهای روزانه اعزام میشدند که همواره خطر ابتلا به کرونا تهدیدشان میکرد. بارها و بارها تعدادی از همکاران ما در این مسیر بیمار شدند و متأسفانه حدود ۱۸ نفر از نیروهای اورژانس به دلیل ابتلا به کرونا به شهادت رسیدند.
رئیس سازمان اورژانس کشور تأکید کرد: نقش اورژانس در انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و بحران کرونا نشان میدهد این سازمان همواره در خط مقدم خدمترسانی به مردم قرار داشته است.
رئیس سازمان اورژانس کشور در ادامه با اشاره به نقش اورژانس در دوران کرونا گفت: یکی از مأموریتهای مهم ما در آن ایام کمک به بیمارستانها بود و برخی بیماران از بیمارستانهای کمبرخوردار باید به مراکز درمانی تخصصی منتقل میشدند.
به گفته وی؛ این کار با تعریف کدهای ویژه مخصوص کرونا و با حضور داوطلبان انجام شد. انتقال بیماران کرونایی که نیاز به جابهجایی به مراکز تخصصی داشتند، بر عهده همکاران ما بود و در این زمینه کمک بزرگی به بیمارستانها شد.
میعادفر افزود: همچنین تقریباً تمام دانشگاههای علوم پزشکی کشور با همراهی اورژانس، تیمهای سیار واکسیناسیون را راهاندازی کردند و این اقدام در کنار فعالیتهای معاونت بهداشتی، موجب شد فرایند واکسیناسیون مردم سرعت گیرد و آسیبپذیری جامعه کاهش یابد.
به گفته میعادفر؛ با آغاز واکسیناسیون گسترده، بهیکباره مرگومیر ناشی از کرونا کاهش چشمگیری پیدا کرد و همکاران ما در این مسیر نقش بسیار مؤثر و ارزشمندی ایفا کردند.
رئیس سازمان اورژانس کشور، در خصوص نوسازی ناوگان آمبولانسها توضیح داد: پیچیدگیهای خاصی در این روند وجود داشت، اما خوشبختانه قرارداد حدود ۵۰۰ دستگاه آمبولانس یک ماه پیش نهایی شد و بخشی از پرداخت انجام شده است. شرکت طرف قرارداد تاکنون حدود ۱۷۰ شاسی وارد کشور کرده و مراحل آمادهسازی را انجام میدهد و با تامین ارز، پیشبینی میکنیم بخشی از این آمبولانسها تا پایان سال تحویل شوند.
وی افزود: پس از کرونا، سازمان اورژانس اعتبار قابل توجهی در خارج از کشور داشت؛ حدود ۱۴۰ میلیون دلار که نیمی از آن برای خرید آمبولانس اختصاص یافته است و این امر موجب شد که مراحل خرید و ثبت سفارش با موفقیت پیش برود و مشکلاتی که پیشتر داشتیم، رفع شود.