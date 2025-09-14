«ققنوس»؛ پرواز در آسمان ادب و هنر با یاد محمود حکیمی، پرتره‌ای از احمد پژمان در «مستند فرهنگ» و پخش زنده هفتمین نمایشگاه پوشاک ایرانی–اسلامی «هدی» تقدیم شنوندگان رادیو فرهنگ می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «ققنوس» بیست و سوم شهریورماه، از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، با گفت‌و‌گو‌هایی ویژه و بخش‌های متنوع، به بررسی رویداد‌های ادبی و هنری روز می‌پردازد.

روز یکشنبه ۲۳ شهریور، ساعت ۱۵، برنامه «ققنوس»، با تهیه‌کنندگی و سردبیری مریم مردانی با گویندگی مهدی محمدیان و نویسندگی معصومه علوی‌نکو همراه شنوندگان رادیو فرهنگ است، تا آنها را با تازه‌ترین خبر‌ها و تحلیل‌ها از حوزه ادب و هنر کشور آشنا کند.

در بخش نخست، سید علی کاشفی خوانساری، سخنران و پژوهشگر ادبیات، در گفت‌وگویی به نشست «عصر محمود حکیمی» و مرور آثار و اندیشه‌های این نویسنده نامدار، در نخستین سالروز درگذشت وی می‌پردازد.

در ادامه، شاهنگی، نویسنده، درباره کتاب تازه خود با عنوان «دل و دریا» صحبت می‌کند و روند شکل‌گیری و مضامین این اثر را برای شنوندگان شرح می‌دهد.

سپس، «تقوایی»، دبیر» کنگره پیامبر اعظم» به تشریح اهداف و برنامه‌های این کنکره می‌پردازد و اهمیت آن را در حوزه فرهنگ و معارف اسلامی تبیین می‌کند.

همچنین، بخش «به قدر تشنگی» با اجرای «سعید یوسف‌نیا» بخشی شنیدنی و متفاوت از «ققنوس» امرپز است که ساعت ۱۵ روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز از رادبو فرهنگ پخش می‌شود.

برنامه «مستند فرهنگ»

برنامه «مستند فرهنگ» یکشنبه ۲۳ شهریور، با روایت زندگی و آثار زنده‌یاد احمد پژمان، آهنگساز برجسته کشورمان، از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

در این مستند رادیویی که گروه تولید و تأمین، رادیو فرهنگ به تهیه‌کنندگی و روایت حمیرا فراتی اماده کرده است از صدای زنده یاد پژمان در روایت زندگی خود و معرفی آثارش استفاده شده است.

احمد پژمان، از نام‌آورترین آهنگسازان موسیقی کلاسیک و فیلم در ایران، در ۸ شهریور ۱۴۰۴ چشم از جهان فروبست.

او سال ۱۳۱۴ متولد شد و پس از گذراندن دوره هنرستان عالی موسیقی در تهران، برای ادامه تحصیل به وین اتریش رفت.

پژمان با خلق آثاری در حوزه موسیقی سمفونیک، مجلسی، کرال و موسیقی متن فیلم، جایگاهی ویژه در تاریخ موسیقی معاصر ایران به دست آورد.

از آثار ماندگار او می‌توان به اپرای «مانا و مانی»، «سمفونی خرمشهر»، قطعه ارکسترال «چهارگاه» و موسیقی متن فیلم‌هایی، چون «دایره مینا» و «سفر سنگ» اشاره کرد.

وی در کنار فعالیت‌های هنری، سال‌ها به آموزش و پرورش نسل تازه موسیقی‌دانان ایران پرداخت.

«مستند فرهنگ» ساعت ۱۴:۳۰، با روایتی شنیدنی، مروری بر زندگی هنری، اندیشه و میراث ماندگار این موسیقیدان فقید خواهد داشت، تا یاد و نام او در حافظه فرهنگی ایران زنده بماند.

هفتمین نمایشگاه پوشاک ایرانی–اسلامی «هدی»

ویژه برنامه هفتمین نمایشگاه پوشاک ایرانی–اسلامی «هدی» از ۲۳ تا ۲۸ شهریورماه به‌صورت زنده از محل شبستان اصلی مصلی امام خمینی (ره) تهران بزرگ روی آنتن شبکه رادیویی فرهنگ می‌رود.

شبکه رادیویی فرهنگ، هم‌زمان با برگزاری هفتمین نمایشگاه پوشاک ایرانی–اسلامی «هدی»، ویژه‌ برنامه‌ای زنده را با تهیه‌کنندگی یلدا احتشامی و گویندگی فیروزه آدابی، از ساعت۱۸:۴۵ مستقیما از محل اصلی شبستان مصلی امام خمینی (ره) تهران بزرگ از رادیو فرهنگ پخش می‌کند.

این برنامه که طی روز‌های ۲۳ تا ۲۸ شهریورماه در جدول پخش شبکه قرار دارد، با رویکردی ترکیبی به معرفی تازه‌ترین دستاوردها، طرح‌ها و محصولات تولیدکنندگان داخلی در حوزه پوشاک ایرانی–اسلامی می‌پردازد.

بخش‌های متنوعی همچون گفت‌و‌گو با طراحان، تولیدکنندگان، فعالان مد و لباس، و کارآفرینان این حوزه، در کنار معرفی طرح‌های شاخص و بررسی روند توسعه پوشاک منطبق با هویت فرهنگی ایرانی، در طول برنامه گنجانده شده است.

نمایشگاه پوشاک ایرانی–اسلامی هدی با حضور ده‌ها غرفه از استان‌ها و شهر‌های مختلف کشور، فرصتی برای بازدیدکنندگان فراهم می‌کند تا با جدیدترین مدل‌ها، پارچه‌ها و شیوه‌های طراحی آشنا شوند.

همچنین، نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و بخش‌های ویژه معرفی سبک‌های نوین طراحی با حفظ اصالت و ارزش‌های فرهنگی، بخش دیگری از برنامه این رویداد است.

پخش زنده این نمایشگاه از شبکه رادیویی فرهنگ، ضمن بازتاب تلاش فعالان داخلی، نقش مهمی در تقویت فرهنگ‌سازی و حمایت از تولیدکنندگان بومی در حوزه پوشاک ارزش‌مدار ایفا می‌کند.