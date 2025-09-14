پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل از فعال شدن کارگروه پیگیری مصوبات اقتصادی سفر ریاستجمهوری به این استان با دستور استاندار خبر داد و گفت: جذب تسهیلات مصوب و اجرای ۲۲ طرح با ۴۶۰ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری از موارد پیگیری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل بهروز خلیلی در اولین نشست کارگروه پیگیری مصوبات سفر رئیسجمهور پزشکیان به استان، در استانداری اردبیل اظهار کرد: بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به طرحهای اقتصادی و خدماتی شهرستانها در نظر گرفته شده و بانکها در پرداخت تسهیلات اهتمام جدی داشته باشند تا از تحمیل هزینههای اضافی و تأخیر جلوگیری شود.
وی افزود: همچنین در این سفر اجرای ۲۲ طرح از سوی ۱۴ هلدینگ با ۴۶۰ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری و ۱۰ هزار نفر اشتغالزایی تصویب شد که باید در زمانبندی مشخص با پیگیری دستگاههای اجرایی در مناطق مختلف استان اردبیل عملیاتی شود.
وی با اشاره به اخذ دستور پرداخت ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل پیگیریهای استاندار در مرکز کشور و جذب بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال از این میزان، پیگیری جدی بانکها و دستگاههای اجرایی برای جذب تسهیلات باقیمانده را خواستار شد.
مهمترین مصوبات امور زیربنایی در جریان سفر دکتر پزشکیان به اردبیل شامل تکمیل سد و شبکه آبیاری و زهکشی گیوی با اعتبار ۱۲۰ هزار میلیارد ریال، بیمارستان ۵۰۴ تختخوابی نجفزاده با اعتبار ۳۰ هزار میلیارد ریال و راهآهن اردبیل- میانه با اعتبار ۲۴ هزار میلیارد ریال بود.
تکمیل قطعات باند دوم اردبیل- سرچم و تونل شمالی حیران با اعتبار ۱۹ هزار میلیارد ریال، تکمیل ۱۸ کیلومتر از محور اردبیل- مشگینشهر- اهر با اعتبار ۱۴ هزار میلیارد ریال و تکمیل روکش آسفالت و ایمنسازی راههای اصلی و فرعی با اعتبار ۱۴ هزار میلیارد ریال از دیگر پروژههای مصوب زیربنایی است که تکمیل آنها در این سفر مورد توجه دولت قرار گرفت.
در مجموع بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در جریان سفر رئیس جمهور اختصاص ۱۹۰ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال اعتبارات بودجه عمومی دولت، ۱۳۳ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال تعهدات تسهیلات بانکی و ۴۶۰ هزار میلیارد ریال برنامه و طرح جذب سرمایه از شرکتها و هلدینگها مورد موافقت قرار گرفت.
همچنین در جریان سفر دکتر پزشکیان به استان اردبیل عملیات اجرایی احداث ۷۵ طرح عمرانی و اقتصادی با ۸۶۰ میلیون یورو سرمایهگذاری ارزی و ۳۲۰ هزار میلیارد سرمایهگذاری ریالی و پیشبینی اشتغال برای ۹ هزار نفر آغاز شد.
حضور در نشست توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم، دیدارهای جداگانه جمعی از فعالان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و شرکت در شورای برنامهریزی و توسعه از جمله برنامههای سفر یکروزه مسعود پزشکیان به استان اردبیل بود.