مدیرکل رسیدگی به تعهدات صادرات و واردات بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس ماده ۸ مصوبه بازگشت ارز صادراتی، واردات در مقابل صادرات برای تأمین نیاز تولید صادرکنندگان اجرایی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل رسیدگی به تعهدات صادرات و واردات بانک مرکزی با اشاره به آییننامه بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: در این ماده، قانونگذار آگاهانه صادرات را به دو دسته تقسیم کرده است. بر اساس بند نخست، تمامی صادرکنندگان کالاهای پتروشیمی، پالایشی، فولاد، فلزات اساسی و فرآوردههای نفتی موظف هستند صد درصد ارز صادراتی خود را صرفاً در سامانههای بانک مرکزی عرضه کنند.
صالح عسکری افزود: در بند دوم ماده ۸ نیز تصریح شده است سایر گروههای کالایی میتوانند از روشهای مختلف بازگشت ارز، از جمله «واردات در مقابل صادرات» بهرهمند شوند. عسکری تأکید کرد: واردات در ازای صادرات برای نیاز تولید خود، برای گروههای مشمول نیز همچنان به قوت خود باقی است.
مدیرکل رسیدگی به تعهدات صادرات و واردات بانک مرکزی دلیل این تفکیک را سهم بالای پنج گروه اصلی در تأمین ارز کشور عنوان کرد و گفت: بیش از ۸۰ درصد منابع ارزی ایران از محل صادرات این گروهها تأمین میشود