مدیرکل ورزش و جوانان همدان با انتقاد شدید از هیئتهای ورزشی متخلف در که در پرداخت پاداش قهرمانان کوتاهی میکنند قابل پذیرش نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علی حقیقی صبح یکشنبه در نشست شورای معاونین با اشاره به جایگاه رفیع ورزشکاران گفت: قهرمانان سرمایههای ارزشمند استان و کشور هستند و افتخارآفرینی آنها حاصل سالها تلاش و ازخودگذشتگی است. وظیفه همه ماست که در قبال آنان پاسخگو باشیم.
او با بیان اینکه پرداخت پاداشها طبق ضوابط از طریق هیئتهای ورزشی انجام میشود، افزود: گزارشهایی رسیده که برخی هیئتها در این زمینه کوتاهی کردهاند؛ بهگونهای که یا پرداختها ناقص بوده یا اساساً انجام نشده است. این رفتار به هیچ وجه قابل قبول نیست.
مدیرکل ورزش و جوانان همدان ادامه داد: ادارهکل استان همواره در تأمین منابع و تخصیص اعتبارات متعهد بوده و انتظار دارد هیئتها نیز امانتدار باشند و حقوق قهرمانان را بهطور کامل ادا کنند.
حقیقی با تأکید بر اولویت حمایت از افتخارآفرینان ورزشی تصریح کرد: ورزشکاران مطمئن باشند این ادارهکل در کنار آنان خواهد بود و در برابر هرگونه تضییع حقوقشان سکوت نمیکند.