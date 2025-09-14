از فروردین تا شهریور، ۷۰۰ کیلومتر از جادههای استان مرکزی آسفالت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی اعلام کرد: یکی از اولویتهای مهم امسال، سرعت بخشیدن به انجام طرحها با فعال کردن کارگاههای متعدد آسفالت بوده تا در کمترین زمان و بیشترین شتاب، رویه آسفالت شدن محورهای استان به سطح مطلوب نزدیکتر شود.
بر همین اساس، با مساعد شدن هوا از ابتدای سال، ۷۰۰ کیلومتر از راههای استان آسفالت شد.
از جمله پروژههای فعال استان مرکزی، محور دلیجان به اصفهان با دو مسیر رفت و برگشت به طول ۸۴ کیلومتر، محور دلیجان به سلفچگان به طول ۴۴ کیلومتر به صورت رفت و برگشت است.