به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: با صدور هشدار سطح نارنجی و تداوم فعالیت سامانه خنک و بارشی، بارش باران همراه با وزش باد، رعد و برق، مه آلودگی هوا و احتمال بارش تگرگ تا فردا دوشنبه در استان ادامه دارد.

محمد دادرس افزود: به دلیل شدت بارش باران، بالاآمدن سطح آب رودخانه‌ها و جاری شدن سیلاب، مردم و گردشگران از استقرار، تردد و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها در استان خودداری کنند و کشاورزان و گلخانه داران تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارت به محصولات کشاورزی بکار ببرند.

وی با بیان اینکه بیشترین بارش باران در ۴۸ ساعت گذشته از آستارا به میزان ۱۲۶ میلیمتر گزارش شد، اضافه کرد: دریای خزر امروز و فردا طوفانی و برای فعالیت‌های دریانوردی نامناسب است.

مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: گرم‌ترین منطقه استان در شبانه روز گذشته لوشان با ۲۹ درجه دما و خنک‌ترین منطقه اسب وونی تالش با ۱۱ درجه دما ثبت شد.

دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۰ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۹۵ درصد است.