شبکه ورزش در چارچوب برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی جهان، امروز یکشنبه ۲۳ شهریور در سومین روز از شروع این مسابقات، از ساعت ۱۳ والیبال بین دو تیم صربستان و چک و از ساعت ۱۶:۳۰ رقابت بین برزیل و چین را به صورت زنده پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «مثبت ورزش» امروز یکشنبه ۲۳ شهریور از ساعت ۱۳ والیبال بین دو تیم صربستان و چک را با گزارشگری طه عالی و از ساعت ۱۶:۳۰ رقابت بین دو تیم برزیل و چین را با گزارشگری مهدی دیوی و به صورت زنده از شبکه ورزش پخش خواهد کرد.

مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ با حضور ۳۲ تیم و ۶۴ مسابقه در مدت ۱۷ روز برگزار خواهد شد.

این رقابت‌ها از ۲۱ شهریور تا ۶ مهر به میزبانی فیلیپین برگزار می‌شود.