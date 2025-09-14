پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری خوزستان و معاونان وی، در برنامه هفتگی دیدار مردمی با بیش از ۵۸ نفر از مراجعهکنندگان دیدار و به درخواست آنان رسیدگی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دیدار مردمی علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان و معاونان قضایی وی، حجت الاسلام یعقوبپور، حجت الاسلام موسوی دهموردی، رحیم کنارکوهی و محمدرحیم اکرمیمقدم و ناصر غلامی رئیس محاکم عمومی و انقلاب اهواز برگزار و به درخواست قضایی مراجعهکنندگان پاسخگویی شد.
درخواست اعمال ماده ۴۷۷، درخواست عفو، یک پرونده کثیرالشاکی، دعاوی دادگاه خانواده از جمله حضانت و اعسار، از موضوعات مود رسیدگی در این دیدار مردمی بود.
همچنین در این برنامه به درخواست حقوقی هفت نفر از خانوادههای ایثارگران رسیدگی شد.
دیدارهای مردمی رئیس کل دادگستری خوزستان شنبه هر هفته بهصورت مستمر و در راستای عمل به سیاستهای عالی قوه قضائیه در پاسخگویی به مراجعهکنندگان برگزار میشود.