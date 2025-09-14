پخش زنده
رویداد ملی «ایرانجان» با ابتکار رسانه ملی، پس از خوزستان و ایلام این بار به اصفهان رسید؛ شهری که با تاریخ، فرهنگ، هنر و اقتصاد پویا، جلوهای زنده از ایران زیبا را به نمایش میگذارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، سومین ایستگاه رویداد ملی «ایرانجان» از روز گذشته در اصفهان آغاز شد و تا ۲۸ شهریورماه ادامه خواهد داشت. این رویداد ملی با ابتکار رسانه ملی و پس از برگزاری موفق در استانهای خوزستان و ایلام، این بار در قلب ایران زمین، نصف جهان، اصفهان ایران برگزار میشود.
ایرانجان، تلاشی برای بازخوانی دوباره ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی، طبیعی و اقتصادی استانهاست؛ روایتی نو که در قابهای گوناگون تلویزیون، رادیو و خبر بازتاب مییابد و همزمان نشاط و همبستگی ملی را تقویت میکند.
در اصفهان، شهری که میدانهایش کتابی زنده از تاریخ، پلهایش پیوندی میان گذشته و حال، بازارهایش آیینهای از اقتصاد پویا و کارگاههایش خاستگاه هنرهای اصیل ایرانی، چون خاتم، مینا و قلمزنی است، «ایرانجان» به دنبال روایت دوباره روح زندگی ایرانی خواهد بود.
برگزاری این رویداد، فرصتی برای آن است تا صدای هنر اصفهان در کنار ضربآهنگ کار صنعتگران، ذوق هنرمندان نگارگر و طنین خوش معماری اسلامی، به گوش سراسر ایران برسد و پیوند میان سنت و معاصرت را به تصویر بکشد.
صداوسیمای مرکز مهاباد نیز همگام با دیگر مراکز رسانهای کشور، در این رخداد ملی نقشآفرینی میکند. این مرکز با تولید و پخش گزارشها، برنامههای نمایشی، گفتوگو و بخشهای متنوع در خبر، رادیو و سیما، سهمی مؤثر در انعکاس فرهنگ، ادب، آداب و رسوم و ظرفیتهای اصفهان ایفا خواهد کرد.
«ایرانجان» در اصفهان، تنها یک رویداد رسانهای نیست؛ جشنوارهای از همدلی و همنفسی است که تلاش دارد زیباییهای نصف جهان را با جان و دل روایت کند؛ جایی که هر کاشی آبیاش نشانی از ایمان، هر کاروانسرایش پلی به تاریخ، هر ضرب قلمزنش شعری بیکلام، و هر رود جاریاش یادآور زندگی و امید است.