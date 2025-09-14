تفاهم نامه‌ همکاری‌های علمی پژوهشی و فناوری بین مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) و دانشگاه سمنان منعقد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این تفاهم نامه به امضای دکتر سیف الله سعدالدین رئیس دانشگاه سمنان و دکتر محمدمهدی علویان مهر رئیس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) رسید.

رئیس دانشگاه سمنان گفت: ایجاد چارچوب همکاری مشترک میان دو مجموعه در خصوص منابع اطلاعاتی، ظرفیت­ها و فرصت­های پژوهشی، مطالعاتی و تخصصی و همچنین بهره­ مندی متقابل از توانایی­ها و امکانات یکدیگر از موضوعات این تفاهم نامه است.

وی افزود: نمایه سازی اطلاعات و آمار تولیدات پژوهشگران دانشگاه در پایگاه ­های ISC بر اساس ضوابط مربوطه، کمک به تبیین و تحقق شاخص‌های رتبه ­بندی دانشگاه و تعیین جایگاه دانشگاه در بین دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوه بر اساس ضوابط مربوطه، همکاری در جهت معرفی و ورود دانشگاه به نظام‌های بین المللی رتبه بندی، چاپ و انتشار کتاب­های علمی دانشگاه، اجرای فعالیت‌های پژوهشی در قالب طرح‌های تحقیقاتی مشترک از جمله موضوعات این تفاهم نامه است.

محمد مهدی علویان مهر رئیس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) در آئین انعقاد این تفاهم نامه به برنامه‌های این موسسه در قالب برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: برنامه‌های این موسسه شامل ارتقای کمی و کیفی نشریات، تقویت دیتا بیس آی اس سی از منظر مجلات و پذیرش مجلات از حوزه بریکس و خارج از کشور‌های جهان اسلام از جمله این برنامه‌ها هستند.

علویان مهر از برنامه ریزی برای ایجاد پنج دفتر در پنج منطقه کشور‌های اسلامی خبر داد و گفت: این مناطق در آسیای غربی، آسیای میانه، آسیای جنوب شرق، شمال آفریقا و کشور‌های حاشیه خلیج فارس هستند.