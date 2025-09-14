پخش زنده
رئیس سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی با حضور در جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، تازهترین اقدامات و نیازمندیهای خود در حوزه تعدیل وضعیت هوا و افزایش بارش را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، محمد مهدی جوادیانزاده، رئیس سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی در خصوص وظایف قانونی و جایگاه برنامههای بارورسازی ابرها در چارچوب توسعه منابع آبی کشور گفت: مأموریت اصلی سازمان، مدیریت و بهرهبرداری بهینه از منابع آب جوی با تکیه بر فناوریهای نوین و تجهیزات زمینی، هوایی و فضایی است.
وی افزود: برای اثرگذاری بیشتر این طرحها در پنج سال آینده، توسعه زیرساختهای فناورانه، ایجاد شبکه ملی پایش جوی، تدوین چارچوب ملی مدیریت آبهای جوی، تقویت پژوهش و نوآوری و افزایش بهرهوری طرح ها در دستور کار قرار دارد.
به گفته وی، اجرای این برنامهها نیازمند جذب حدود ۷۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار است که میتواند بدون فشار مالی مستقیم به دولت و بر پایه قوانین و مصوبات گذشته تأمین شود.
جوادیانزاده همچنین گزارشی از عملکرد سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ ارائه داد و گفت: در این دوره ۳۷ پرواز بارورسازی با هواپیماهای آنتونوف در مناطق شمالغرب، جنوبغرب، تهران و شمالشرق کشور انجام شد. همچنین ۵۰ پرواز عملیاتی با پهپاد در حوضههای آبریز زایندهرود، کوهرنگ، خراسان جنوبی و استانهای فارس و بوشهر صورت گرفت. علاوه بر این، با استفاده از ژنراتورهای زمینی در سال آبی مذکور با استفاده از ۶۲۶ عدد ژنراتور در ۲۳ استان کشور برنامه ریزی و اجرایی شد.
مستند به این گزارش نمایندگان حاضر در جلسه نیز بر تحقق بند «ح» ماده ۳۸ برنامه هفتم توسعه مبنی بر استحصال پنج درصد از منابع آبی کشور از طریق باروری ابرها و کاهش تبخیر تأکید کردند و حمایت خود را از تداوم این طرحها اعلام داشتند.