به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی یوسفی راکی، رئیس هیات شطرنج خوزستان گفت: مسابقات بین المللی اربیل عراق با حضور ۱۲۸ بازیکن از ۵ کشور ایران، عراق، آلمان، سوریه و ترکیه با فرمت سریع به برگزار شد.

وی افزود: در پایان این رقابت‌ها ابوالفضل امیری نسب، نوجوان خوزستانی موفق شد بدون شکست و با ۸ امتیاز از ۹ دیدار به مقام قهرمانی برسد.

استاد فیده حبیب معزز و استاد فیده صالح علی صالح از عراق به تریتب عناوین دوم و سوم دست یافتند.

گفتنی است؛ این مسابقات بین المللی از بیستم تا بیست و سوم شهریورماه امسال به میزبانی استان اربیل کشور عراق برگزار شد.