سرپرست شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی گفت: از ابتدای امسال بیش از ۳۴ میلیون مترمکعب آب آشامیدنی در استان تولید و وارد مدار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ امیر فاطمی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اینکه آب آشامیدنی خراسان شمالی بصورت تلفیقی از منابع سطحی و زیرزمینی تامین می‌شود، گفت: این شرکت از ابتدای سال تاکنون، توانست افزون بر ۳۴ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۷۶۱ مترمکعب آب تولید و پس از طی مراحل تصفیه و گندزدایی، در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد.

وی با اشاره به منابع تأمین آب سطحی افزود: از مجموع آب تولیدی، ۴ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۱۵۸ مترمکعب از طریق سه سد شیرین‌دره بجنورد، سد بیدواز اسفراین و سد بارزو در شیروان استحصال شده است.

سرپرست آبفای استان همچنین میزان تولید آب از منابع زیرزمینی را ۲۹ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۶۰۳ مترمکعب اعلام کرد و گفت: این میزان آب از ۳۸۸ حلقه چاه، ۱۷۹ دهنه چشمه و ۱۱ رشته قنات در استان استحصال شده است.

فاطمی خشکسالی و کمبود بارش‌های مناسب را از عوامل کاهش شدید آبدهی منابع آبی خراسان شمالی دانست و عنوان کرد: به همین منظور برنامه‌های مطالعاتی بسیاری از سوی شرکت برای شناسایی منابع آبی جایگزین صورت گرفته است.

وی با تاکید به اصلاح الگوی مصرف تصریح کرد: آنچه امروز بیش از هر چیز به آن نیاز داریم، فرهنگ‌سازی و ارائه راهکار‌های عملی برای کاهش مصرف آب است که در این راستا اجرای طرح‌های نوآورانه و مدیریت صحیح مصرف آب می‌تواند مسیر تعادل‌بخشی به منابع آبی استان خراسان شمالی را هموار کند.

۲۶ شهر و ۷۲۳ روستا زیر پوشش شبکه‌های آبرسانی شرکت آبفا قرار دارند.

تعداد مشترکین آب در خراسان شمالی به ۴۹۴ هزار و ۱۸۸ است.