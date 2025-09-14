پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی استان همدان گفت: دماهای روزانه در استان از فردا یکی دو درجه خنکتر خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روحالله زاهدی افزود: وضعیت جوی استان طی پنج روز آینده عمدتاً ابری تا قسمتی ابری خواهد بود.
او ادامه داد: در برخی ساعات، به ویژه در بعدازظهرها، وزش باد مشاهده میشود و در روزهای پنجشنبه و جمعه، وزش باد نسبتاً شدید همراه با غبار رقیق در اکثر مناطق استان پیش رو است.
کارشناس هواشناسی استان همدان افزود: از نظر دمایی، دماهای کمینه یا شبانه استان تغییر قابل توجهی نخواهند داشت، اما دماهای روزانه از فردا مجدداً یکی دو درجه خنکتر خواهند شد.
زاهدی گفت: در روز گذشته، بیشینه دما در اسدآباد به ۳۳ درجه رسید، در حالی که صبح امروز خنکترین دما در بهار با ۸ درجه ثبت شده است.
او تصریح کرد: همچنین، دمای هوا در همدان طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۰ تا ۳۰ درجه در نوسان بوده است.