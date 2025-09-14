پخش زنده فینال یورو بسکتبال ترکیه و آلمان، دیدار منچسترسیتی و منچستریونایتد در برنامه «لذت فوتبال» و پخش زنده دیدار برنلی و لیورپول از قاب شبکه‌های ورزش و سه سیما تقدیم علاقه مندان می‌شود.

نگاهی به برنامه‌های ورزشی شبکه‌های ورزش و سه سیما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش فینال یوروبسکت ۲۰۲۵ بین دو تیم ترکیه و آلمان را یکشنبه شب ۲۳ شهریور از ساعت ۲۱:۳۰ به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.

این ۲ تیم در تاریخ یورو بسکتبال پنج بار به مصاف یکدیگر رفته‌اند ، آخرین دیدار این دو تیم در مرحله گروهی یورو بسکتبال ۲۰۱۵ بود که با پیروزی ترکیه به پایان رسید.

این ۲ تیم در تاریخ یورو بسکتبال پنج بار به مصاف یکدیگر رفته‌اند ، آخرین دیدار این دو تیم در مرحله گروهی یورو بسکتبال ۲۰۱۵ بود که با پیروزی ترکیه به پایان رسید.

در مجموع، آلمان با ۳ پیروزی و ترکیه با ۲ پیروزی در تقابل‌های مستقیم خود پیشتاز هستند.

هر دو تیم با نمایش‌های قدرتمند در مراحل قبلی نشان داده‌اند که شایسته حضور در این مرحله هستند.

برنامه «لذت فوتبال»

در چارچوب هفته چهارم و حساس‌ترین بازی لیگ برتر انگلیس، تیم فوتبال منچسترسیتی شامگاه امشب یکشنبه ۲۳ شهریور از ساعت ۱۹ به مصاف منچستریونایتد می‌رود و این دیدار به صورت مستقیم روی آنتن شبکه ورزش پخش خواهد شد.

پنج جدال رو در روی مستقیم دو تیم در جام‌های مختلف به‌سود یونایتدهاست و قرمز‌های شهر منچستر با ۲ برد، ۲ مساوی و یک شکست، امیدوارتر از حریف امشب پا به زمین می‌گذارند.

پنج جدال رو در روی مستقیم دو تیم در جام‌های مختلف به‌سود یونایتدهاست و قرمز‌های شهر منچستر با ۲ برد، ۲ مساوی و یک شکست، امیدوارتر از حریف امشب پا به زمین می‌گذارند.

دیدار برنلی و لیورپول از شبکه سه سیما

دیدار حساس لیگ برتر انگلیس بین تیم‌های برنلی و لیورپول، امروز، یکشنبه ۲۳ شهریورماه ساعت ۱۶:۳۰ به صورت زنده از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

گزارشگر این مسابقه نیما تاجیک خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند برنامه «گزارش ورزشی» را تماشا کنند.

گزارشگر این مسابقه نیما تاجیک خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند برنامه «گزارش ورزشی» را تماشا کنند.