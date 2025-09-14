مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز با اشاره به اهمیت برپایی رویداد ملی جوانی جمعیت گفت: رویداد ملی جوانی جمعیت در هفت گروه با هدف توجه بخشی به مسئله جوانی جمعیت در استان البرز برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، معصومه آقایی با حضور در صدا و سیمای البرز، برنامه امروز البرز گفت: سومین رویداد ملی جوانی جمعیت با هدف توجه بخشی به مسئله جمعیت برپا می‌شود.علاقمندان به منظور شرکت در جشنواره رویداد ملی جمعیت می‌توانند در هفت قالب معین شده آثار و برنامه‌های خود را ارائه کنند و پس از ارزیابی در این رقابت شرکت کنند.

وی با اشاره به اهمیت مسئله جمعیت در برنامه امروز البرز تصریح کرد: این هفت گروه خانواده‌هایی هستند که ایده خاصی در حوزه فرزندپروری و تربیت، بازی دارند گروه‌های بعدی به ترتیب نخبگان، گروه‌های مردمی، گروه‌های پژوهش محور، شرکت‌های خصوصی همچنین دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در این حوزه شرکت کنند. هر طیف به صورت جداگانه داوری می‌شوند.

آقایی گفت: استان البرز در حوزه گروه‌های مردمی رتبه دار است و انتظار می‌آورد که امسال نیز شاهد این موفقیت باشیم.

وی در برنامه سیمای البرز توضیح داد: یکی از کارهای ویژه رقم خورده در حوزه اقتصادی با محوریت زنان، ایجاد اشتغال پایدار است؛ برای این منظور ۱۵۰ میلیون تومان وام اشتغالزایی قرار داده شده است.

آقایی با حضور در شبکه سیمای البرز بیان کرد: کسانی که کارفرما هستند تا چهارمیلیارد تومان می‌توانند از وام اشتغال استفاده کنند. برای زنان سرپرست خانوار تضامین بانکی برعهده دولت است. فرآیندی به معاونت زنان اعلام می‌شود و این وام برای دهک یک تا پنج اختصاص دارد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز در پایان با حضور در برنامه زنده امروز البرز خاطرنشان کرد: یکی از دستاورد‌های دولت انتصاب‌های مربوط به بانوان است که در این خصوص ۲ هزار و ۷۵۰ بانو در این دولت در رده‌های مختلف منصوب شدند. در استان البرز نیز ۶۱ بانو در پست‌های مدیریتی و اجرایی انتصاب و ارتقاء داشتیم.