به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی یوسفی راکی گفت: استاد بزرگ سینا موحد، نوجوان شطرنج باز خوزستانی در مسابقات شطرنج آنلاین فری استایل موفق شد با شکست مگنوس کارلسن به مقام قهرمانی دست یابد.

وی افزود: موحد در مسابقات آنلاین فری استایل (شطرنج ۹۶۰) با کسب ۹.۵ امتیاز از ۱۱ بازی ضمن پیروزی مقابل شماره یک شطرنج دنیا به عنوان قهرمانی رسید.

یوسفی راکی ادامه داد: کسب ۱۱٫۵ امتیاز و شکست نفر اول جهان ماگنوس کارلسن و دنیس لاوازیک و تساوی در برابر هیکارو ناکومارو از نتایج درخشان سینا موحد است.

رئیس هیات شطرنج خوزستان می‌گوید: این دومین قهرمانی سینا موحد در مسابقات آنلاین فری استایل یا همان شطرنج ۹۶۰ در برابر بزرگان شطرنج دنیاست.