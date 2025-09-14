در پی تداوم جنگ غزه و بالا گرفتن اختلافات مالی با فرودگاه بن‌گوریون، رایان‌ایر، بزرگ‌ترین ایرلاین ارزان‌قیمت اروپا، هشدار داده که ممکن است برای همیشه پروازهای خود به رژیم صهیونیستی را متوقف کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیرعامل رایان‌ایر، مایکل اولری، اعلام کرده که این ایرلاین به دلیل ناامنی‌ها و مشکلات مالی با فرودگاه بن‌گوریون، ممکن است دیگر به این منطقه بازنگردد. او تاکید کرد که فرصت‌های رشد در اروپا برای رایان‌ایر بیشتر است. این اظهارات در حالی است که پیشتر نیز پروازهای این شرکت به رژیم صهیونیستی به دلیل مسائل امنیتی لغو شده بود.

رایان‌ایر با فرودگاه بن‌گوریون بر سر هزینه‌های ترمینال‌ها اختلاف دارد؛ با بسته شدن ترمینال ویژه ایرلاین‌های ارزان‌قیمت به دلایل امنیتی، این شرکت مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف‌تر در ترمینال اصلی شده است. این وضعیت، در کنار چالش‌های امنیتی ناشی از جنگ غزه، فشار مضاعفی بر صنعت گردشگری و حمل‌ونقل هوایی این رژیم غاصب وارد کرده است.

خروج احتمالی رایان‌ایر نه تنها دسترسی مسافران اروپایی به اسرائیل را محدود می‌کند، بلکه نشان‌دهنده بی‌اعتمادی فزاینده شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به ثبات اقتصادی و امنیتی این منطقه است.در همین حال، رایان‌ایر پروازهای خود به اردن را از سر گرفته است.

فرودگاه بن‌گوریون که پیش از این روزانه پذیرای هزاران مسافر بود، اکنون با افت شدید تردد هوایی و کاهش درآمد مواجه شده است که تهدیدی جدی برای اقتصاد منطقه محسوب می‌شود. این تصمیم بالقوه، ضربه‌ای بزرگ به گردشگری و اقتصاد هوایی رژیم صهیونیستی خواهد بود.