به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان،: بابک هدایی گفت: ساعت ۱۰:۱۷ امروز، گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری سمند درکمربندی بهشت محمدی به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ اعلام شدکه به محض دریافت این گزارش، سه دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های نزدیک به محل حادثه به همراه تیم امداد و نجات جمعیت هلال احمر اعزام شدند و نیرو‌های اورژانس در بدو ورود، پس از ایمن‌سازی صحنه، اقدامات درمانی اولیه و اقدامات حمایتی را برای چهار سرنشین خودرو انجام دادند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان افزود: متأسفانه یکی از سرنشینان، به علت شدت جراحات وارده، در صحنه و یک نفر دیگر پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد و ۲ مصدوم دیگر که دچار آسیب‌های مختلف شده بودند، پس از دریافت کمک‌های اولیه با آمبولانس‌های اورژانس به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شدند.

وی از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و دقت کافی در جاده‌ها، از بروز چنین حوادثی جلوگیری کنند.