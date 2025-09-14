پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل صندوق توسعه و احیا اثار تاریخی وزارت میراث فرهنگی گفت: بناهای تاریخی در اختیار وزاتخانهها و سازمانها باید با همکاری صندوق، احیا و وارد چرخه زندگی اجتماعی و اقتصادی شهرها شوند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما برزین ضرغامی گفت: بسیاری در اختیار مجموعههای دولتی و حاکمیتی است که برای ماندگاری و بهرهبرداری درست و با تسهیلگری و مشارکت صندوق توسعه و احیا میتوانند هویت میراثی خود را حفظ کنند.
وی افزود: تنها مرجع واگذاری بناهای تاریخی برای مرمت علمی و اصولی و بهرهبردای بهینه، مطابق قانون، صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی است که میتواند زمینه ورود و مشارکت بخش خصوصی و مردمی را برای سرمایهگذاری در این عرصه فراهم کند.
او تصریح کرد: طبق بررسی و پیمایش انجام شده بسیاری از بناهای تاریخی در اختیار مجموعههای دولتی و حاکمیتی به خوبی نگهداری نمیشوند و آسیبهای جدی متوجه این میراث تاریخی است.
مدیرعامل صندوق توسعه و احیا بیان کرد: صندوق از ورود دستگاهها برای سامان بخشیدن به بناهای تاریخی استقبال میکند و ساز و کارهای این مشارکت را فراهم کرده است.