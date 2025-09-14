پخش زنده
در سال تحصیلی جدید، طرح مکمل یاری در مدارس خوزستان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: با هدف تأمین قرص آهن و ویتامین D، طرح مکمل یاری با اولویت مناطق محروم و کمبرخوردار در مدارس استان اجرا میشود.
دکتر مهرداد شریفی با اشاره به اینکه برآوردها نشان میدهد حدود ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای کامل این برنامه در سطح استان مورد نیاز است، ادامه داد: در اجرای این طرح ۳۱۷ هزار دانش آموز دوره متوسطه زیر پوشش قرار میگیرند.
وی ادامه داد: هدف ما پوشش حداکثری دانشآموزان به ویژه در مناطقی است که از نظر تغذیهای در وضعیت نامناسبی قرار دارند. عدم دریافت ریزمغذیهای ضروری مانند آهن و ویتامین D، تأثیر مستقیمی بر سلامت و توانایی یادگیری دانشآموزان دارد.