معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران از اهدای ۱۰۰ سری جهیزیه هم زمان با ولادت پیامبر اکرم (ص) خبر داد و گفت: در پنج ماهه امسال ۳۲۶ سری جهیزیه به زوجهای جوان اهدا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسین فتحآبادی در تشریح برنامههای حمایتی این نهاد در حوزه ازدواج، اظهار کرد: همزمان با هفته وحدت و ولادت با سعادت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)، ۱۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان متقاضی تحت حمایت در استان تهران اهدا شد.
وی با اشاره به دیگر برنامههای این نهاد برای تسهیل ازدواج گفت: علاوه بر اهدای جهیزیه، در پنج ماه گذشته، ۸۰ فقره هدیه نقدی ازدواج با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به فرزندان پسر خانوارهای تحت حمایت که موفق به تشکیل زندگی مشترک شدهاند، پرداخت شده است.
فتحآبادی با تأکید بر اینکه این اقدامات در راستای حمایت از تشکیل و تحکیم بنیان خانواده، ترویج ازدواج آسان و کاهش دغدغههای ابتدای زندگی مددجویان انجام شده، خاطرنشان کرد: خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) به زوجین تنها به این موارد ختم نمیشود؛ سایر حمایتها شامل پرداخت وام ودیعه مسکن، برقراری کمک معیشت برای دختران تا ۶ ماه پس از ازدواج، اعطای تسهیلات قرضالحسنه همچنین ارائه مشاورههای تخصصی در حوزههای ازدواج، مهارتهای زندگی، فرزندآوری، پیشگیری از طلاق، مشاوره شغلی و کارآفرینی را در بر میگیرد.
وی تصریح کرد: برای هر یک از زوجین بستههای ویژه اشتغال نیز پیشبینی شده است تا با توانمندسازی پایدار، زمینه ساز زندگی مستقل و باکرامت برای آنان فراهم شود.