مراسم کلنگزنی یک واحد آموزشی در بیرجند همزمان با سراسر کشور و به صورت وبیناری با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کلنگ این واحد آموزشی در خیابان میرداماد بیرجند زده شد.
این مدرسه در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۴۰۰ متر مربع و با زیربنای ۴۵۰ متر مربع و در دو طبقه احداث خواهد شد و برای ساخت آن ۲۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است. منابع مالی این طرح از محل اعتبارات دولتی، مشارکت خیران و انجمن اولیا و مربیان تامین خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان در این مراسم با اشاره به همکاری انجمن اولیا و مربیان مدارس و خیران، گفت: این واحد آموزشی با مشارکت خیران و انجمن اولیا و مربیان احداث میشود.
مرتضوی افزود: مدرسهسازی فقط احداث یک بنای آموزشی نیست، بلکه یک سرمایهگذاری و آغاز تحولی مهم در حوزه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت است و میتواند سنگ بنای جوامع و اجرای عدالت آموزشی باشد.
وی همچنین از مردم خواست با مشارکت در پویش با هم میسازیم در احداث مدارس کمک کنند.