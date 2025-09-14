به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این هنرمند خوشنویس که اخیرا با سفرای تاجیکستان و عربستان نیز دیدار کرده بود با ابراهیم بن احمد المعینی سفیر عمان در ایران نیز دیدار کرده و پیام صلح و دوستی ملت ایران را به او ابلاغ کرد.

سید حسین پور رضوی با اشاره به سوابق شفاف عمان در معادلات بین المللی در حمایت از ملت و کشور ایران گفت ما همواره به واسطه مواضع مثبت عمان دوستدار آن کشور و مردمش بوده و کشور عمان را به عنوان یک کشور دوست و برادر به حساب می‌آوریم.

سفیر عمان نیز مشترکات فرهنگی و تاریخی بین ایران و عمان را دارای اهمیت قلمداد و خواستار توسعه تبادلات فرهنگی در حوزه دین مبین اسلام و قرآن کریم شد.

در پایان این دیدار نیز یکی از آثار هنری فاخر سید حسین پوررضوی که شامل کتابت یکی از سوره‌های قرآن بر روی سنگ بود به سفیر اهدا شد.