مدیر حوزههای علمیه گفت: وقف میتواند بخش مهمی از مسائل علمی و فرهنگی کشور را اداره کند و این امر نیازمند تدبیر اقتصادی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیتالله علیرضا اعرافی در دیدار مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم که به مناسبت هفته وقف در دفتر مدیر حوزههای علمیه برگزار شد، گفت: سرمایههای وقفی باید با حفظ شئون وقف و رعایت شرایط آن، به حرکت اقتصادی درآیند تا در کنار صیانت از موقوفات، ظرفیتهای بزرگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز فعال شود.
وی با تأکید بر اهمیت توجه به مباحث علمی مرتبط با وقف، گفت: مباحث معرفتی و علمی مربوط به وقف، نیازمند کارویژهای جدی است و قم میتواند محوریت این موضوع را بر عهده بگیرد.
عضو شورای عالی حوزههای علمیه افزود: اگر منابع مالی تأمین شود و یا حتی بدون آن هماهنگیهای لازم صورت پذیرد، میتوان تولید علمی بیشتری در حوزه وقف داشت. در این بخش میتوان به موضوعات فقهی اشاره کرد که خود یک حوزه مستقل در زمینه وقف محسوب میشود.
آیت الله اعرافی با بیان اینکه مباحث فلسفی و کلامی وقف نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: به زودی دفتری برای پیگیری این مسائل راهاندازی خواهد شد تا رویکرد فلسفی و کلامی اسلام در حوزه وقف مورد توجه قرار گیرد. این منظومه معرفتی معطوف به وقف میتواند بهعنوان پیشران کشور عمل کند، از این رو انتظار میرود اقدامات در این زمینه با جدیت و شتاب بیشتری دنبال شود و حوزههای علمیه نیز در صورت نیاز همکاری خواهند کرد.
*راه اندازی رشتههای وقف در حوزه علمیه
وی گفت: یکی دیگر از عرصههای مهم در موضوع وقف، راهاندازی رشتهها و گرایشهای علمی مرتبط با وقف در حوزه علمیه است. از جمله گرایش وقف در فقه و سایر علوم که نیازمند مطالعه و اهتمام جدی است.
*بسیاری از موقوفات در دوران رضاخان از بین رفتهاند
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به ضرورت احیای موقوفات از دسترفته اشاره کرد و گفت: بسیاری از موقوفات در دوران رضاخان از بین رفتهاند و این موضوع تنها به قم محدود نمیشود، بلکه در بسیاری از نقاط کشور بسیار گسترده بوده است. باید روی این مسئله کار جدی صورت گیرد تا این موقوفات احیا شوند.
آیت الله اعرافی، وقف را سرمایهای ارزشمند دانست و گفت: وقف میتواند بخش مهمی از مسائل علمی و فرهنگی کشور را اداره کند و این امر نیازمند تدبیر اقتصادی است. سرمایههای وقفی باید با حفظ شئون وقف و رعایت شرایط آن، به حرکت اقتصادی درآیند تا در کنار صیانت از موقوفات، ظرفیتهای بزرگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز فعال شود.
وی با اشاره به ادای دیون وقف در دستگاههای دولتی گفت: همه دستگاهها باید نسبت به ادای دیون وقف در پایان هر سال اقدام کنند. این امر یک تکلیف شرعی است، چراکه وقف هم حقالناس است هم حقالله؛ در این زمینه تأکید ویژهای به استاندار هم انجام خواهم داد.
عضو فقهای شورای نگهبان یکی از بخشهای ارزشمند فعالیتهای اوقاف را توجه به دانشآموزان، دانشجویان، طلاب و نخبگان کمبرخوردار دانست و گفت: حمایت از افراد مستعدی که از امکانات محروماند، برکات فراوانی دارد و اقدامی ارزشمند در جهت تأمین عدالت اجتماعی است. هر چه در این زمینه کار بیشتری صورت گیرد، ارزش و آثار آن بیشتر خواهد بود.
آیت الله اعرافی در پایان با قدردانی از اقدامات انجامشده در حوزه وقف در استان قم، بر آمادگی حوزههای علمیه برای همکاری مشترک در قالب برنامهها و توافقنامههای عملی با سازمان اوقاف در سطح کشور و استان قم تأکید کرد و گفت: این همکاری میتواند در مسیر اجرای فعالیتهای مؤثر و کاربردی در زمینه وقف سامان یابد.
در ابتدای این دیدار، حجتالاسلام و المسلمین عباس اسکندری گزارشی از اقدامات و فعالیتهای اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم ارائه کرد.