دادستان عمومی و انقلاب کلاله از صدور کیفرخواست برای پرونده قتل محیط بان پارک ملی گلستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دادستان عمومی و انقلاب کلاله گفت: محیطبانان پارک ملی گلستان اردیبشهت امسال حین گشتزنی در منطقه با گروهی از شکارچیان غیرمجاز مواجه شدند که در پی تیراندازی شکارچیان، محیطبان کاظم (یاسر) مصدق هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.
سیدجواد میردوستی افزود: متهم بلافاصله شناسایی و دستگیر شد و پس از بررسی ویژه پرونده در دادسرای شهرستان کلاله، کیفرخواست متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک مستقر در گنبد کاووس، ارسال شد.