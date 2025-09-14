به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دادستان عمومی و انقلاب کلاله گفت: محیط‌بانان پارک ملی گلستان اردیبشهت امسال حین گشت‌زنی در منطقه با گروهی از شکارچیان غیرمجاز مواجه شدند که در پی تیراندازی شکارچیان، محیط‌بان کاظم (یاسر) مصدق هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.

سیدجواد میردوستی افزود: متهم بلافاصله شناسایی و دستگیر شد و پس از بررسی ویژه پرونده در دادسرای شهرستان کلاله، کیفرخواست متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک مستقر در گنبد کاووس، ارسال شد.