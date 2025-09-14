مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی، در بازدیدی شبانه از مراکز مخابراتی شهید قندی و پیام، از تلاش همکاران فنی برای پایداری شبکه قدردانی کرد و بر تسریع در مهاجرت به فیبر نوری و اجرای پروژه SWAP در ارومیه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بهمن اسمعیل‌زاده مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی، شب گذشته در اقدامی میدانی و برای پیگیری دقیق عملیات رفع خرابی خطوط ارتباطی مشتریان، از مراکز مخابراتی شهید قندی و پیام بازدید به عمل آورد.

وی در جریان این بازدید، از تلاش شبانه‌روزی و فداکاری همکاران حوزه‌های فنی برای حفظ پایداری و ارتقای کیفیت شبکه ارتباطی قدردانی کرد.

اسمعیل‌زاده در این بازدید خاطرنشان کرد: امیدواریم با تغییر تکنولوژی شبکه و مهاجرت از شبکه مسی به فیبر نوری، شاهد کاهش محسوس اختلالات و ارائه خدمات باکیفیت‌تر به مشتریان عزیز باشیم.

وی در ادامه افزود: باید با احساس مسئولیت، تلاش و پشتکاری بیشتر، بتوانیم به زودی شاهد اجرای پروژه SWAP در سطح شهرستان ارومیه و استان باشیم تا تحولی شگرف در کیفیت خدمات ارتباطی ایجاد شود.