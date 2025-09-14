پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: محیط بانان شهرستان رودبار موفق شدند تصاویری را از یک خرس ماده و توله اش در منطقه سیاهرود این شهرستان ضبط کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ فرهاد حسینی طایفه گفت: در اتفاقی نادر، محیطبانان شهرستان رودبار موفق شدند تصاویری از گشت و گذار یک قلاده خرس قهوهای ماده به همراه تولهاش در دل جنگلهای بکر منطقه حفاظت شده سیاهرود این شهرستان ضبط و ثبت کنند.
وی با بیان اینکه این تصاویر نشاندهنده سلامت اکوسیستم و موفقیت اقدامات حفاظتی محیطبانان در این منطقه است، افزود: منطقه حفاظتشده سیاهرود با ۲۸ هزار هکتار مساحت، زیستگاه گونههای نادر جانوری و گیاهی مانند خرس قهوهای، پلنگ، شوکا و سوسن چلچراغ است و از مهمترین ذخیرهگاههای زیستی گیلان به شمار میرود.