پخش زنده
امروز: -
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: پیشبینی میشود سه هزار تن انگور استان به کشورهای پاکستان، روسیه و سایر کشورها صادر شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ صفدر صفدری به خبرگزاری صدا و سیما گفت: پارسال ۶ هزار تن صادرات انگور استان به کشورهای عراق، پاکستان و روسیه صادر شد.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت ۹ واحد فرآوری انگور با ظرفیت تولید بیش از ۱۸ هزار تن در خراسان شمالی افزود: شش واحد فرآوری کشمش با ظرفیت هفت هزار تن، یک واحد شیره انگور با ظرفیت ۵۰۰ تن، یک واحد سرکه با ظرفیت ۵۰۰ تن و یک واحد کنسانتره با ظرفیت ۱۰ هزار تن در استان فعال است.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: پیشبینی میشود امسال ۱۵۰ تن سرکه و سه هزار و ۴۰۰ تن کنسانتره تولید شود.
به گفته صفدری یک واحد برگ انگور نیز در استان ایجاد شده که محصولات آن به کشورهای اروپایی صادر میشود و این اقدام علاوه بر ایجاد اشتغال، ارزش افزوده قابل توجهی برای استان دارد.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در ادامه گفت: استان از نظر تولید و سطح زیرکشت انگور رتبه دهم کشور را دارد و سرانه مصرف انگور در استان ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم، سرانه مصرف کشمش نیم کیلوگرم و سرانه مصرف شیره انگور ۲ تا ۳ کیلوگرم است.
صفدری ارقام انگور استان را شامل کلاهداری، کشمشی، عسکری، لعل، انگور سیاه و پیکامی عنوان کرد و گفت: ۱۶ هزار و ۸۰۰ بهرهبردار در زمینه تولید انگور فعال هستند.
پرورش انگور در خراسان شمالی سابقه طولانی دارد و با اقلیم منطقه سازگاری خوبی دارد.
باغداران استان علاوه بر تولید انگور، فرآوردههای متنوعی از جمله کشمش، شیره و سرکه تولید میکنند که علاوه بر تأمین بازار داخلی، سهم قابل توجهی از آن به صادرات اختصاص یافته است.
به گفته صفدری ۲۹ درصد باغهای استان و ۶۰ درصد تولیدات باغی استان را انگور تشکیل میدهد.
خراسان شمالی دارای ۱۳ هزار و ۶۱۵ هکتار تاکستان است.