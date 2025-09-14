به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ بابک کاوه‌ییان افزود: از تعداد دستگاه‌های مراجعه‌کننده به مراکز معاینه فنی استان برای ۱۰ هزار و ۱۷۶ دستگاه خودرو کارت صادر و هزار و ۷۵۶ خودرو نیز از معاینه فنی رد شده‌اند.

وی گفت: دلایل عمده ردی معاینه فنی خودرو‌های سنگین در مراکز معاینه فنی تست ترمز، آزمون ظاهری و آلودگی بوده است.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوشهر با اشاره به فعالیت ۳ مرکز معاینه فنی استان در بوشهر، دشتستان و عسلویه گفت: به منظور ارتقای ایمنی تردد جاده‌ای و کاهش آلودگی هوا، این مراکز به صورت مکانیزه، نسبت به کنترل فنی خودرو‌های سنگین اقدام کرده و برگه معاینه فنی صادر شود.

وی افزود: در این مراکز، علاوه بر بازدید‌های ظاهری شامل کیفیت آج لاستیک‌ها، شیشه‌ها و آینه‌ها، چراغ‌ها، کمربند ایمنی، کپسول آتش نشانی، باک‌ها، درب‌ها و موارد ایمنی داخل خودرو، آزمون‌های مکانیزه ترمز، لغزش جانبی چرخ‌ها، آلاینده‌ها، کیلومتر شمار و تست نور هم صورت می‌گیرد.