پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر گفت: از ابتدای امسال ۱۱ هزار و ۹۳۲ دستگاه ماشین آلات سنگین به مراکز معاینه فنی استان مراجعه کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ بابک کاوهییان افزود: از تعداد دستگاههای مراجعهکننده به مراکز معاینه فنی استان برای ۱۰ هزار و ۱۷۶ دستگاه خودرو کارت صادر و هزار و ۷۵۶ خودرو نیز از معاینه فنی رد شدهاند.
وی گفت: دلایل عمده ردی معاینه فنی خودروهای سنگین در مراکز معاینه فنی تست ترمز، آزمون ظاهری و آلودگی بوده است.
رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای بوشهر با اشاره به فعالیت ۳ مرکز معاینه فنی استان در بوشهر، دشتستان و عسلویه گفت: به منظور ارتقای ایمنی تردد جادهای و کاهش آلودگی هوا، این مراکز به صورت مکانیزه، نسبت به کنترل فنی خودروهای سنگین اقدام کرده و برگه معاینه فنی صادر شود.
وی افزود: در این مراکز، علاوه بر بازدیدهای ظاهری شامل کیفیت آج لاستیکها، شیشهها و آینهها، چراغها، کمربند ایمنی، کپسول آتش نشانی، باکها، دربها و موارد ایمنی داخل خودرو، آزمونهای مکانیزه ترمز، لغزش جانبی چرخها، آلایندهها، کیلومتر شمار و تست نور هم صورت میگیرد.