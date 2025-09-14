از شهر کهن انشان در بیضا با بیش از پنج هزار سال قدمت به دلیل عدم کاوش و بازسازی جز تپه‌هایی از خاک چیز دیگری پیدا نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرماندار شهرستان بیضا گفت: شهر تاریخی انشان با قدمت بیش از پنج هزار سال به دلیل عدم کاوش و بازسازی رها شده و مشکلاتی هم برای ساکنان روستای ملیان از جمله ساخت و ساز به وجود آورده است.

بانشی افزود: در تلاش هستیم تعدادی زمین به طرح هادی روستا اضافه تا مشکل ساخت و ساز ساکنان این روستا که در محدوده شهر انشان قرار دارد برطرف کنیم.

وی بیان کرد: همچنین قرار است با انجام کاوش، مرمت و بازسازی این تپه زمینه حضور گردشگران و مسافران که نقش مهمی در رونق تولید و ایجاد اشتغال برای مردم این روستا و شهرستان را دارد فراهم کنیم.

شهر باستانی، کهن و تاریخی انشان در اسفندماه سال ۱۳۵۲ به شماره ۱۰۴۶ به ثبت ملی رسیده است.