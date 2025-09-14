به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛عباس عباسی مدیر منابع آب شهرستان بوکان در این خصوص گفت: این عملیات طی ۲ روز در شهریورماه سال جاری، به صورت ضربتی توسط همکاران امور منابع آب بوکان و با رضایت مالکین چاه‌ها در موقعیت روستا‌های اوچتپه، جمبوغه و کانی علی گرده انجام شد.

مدیر منابع آب بوکان افزود: با مسلوب‌المنفعه شدن این چاه‌ها به مقدار ۲۲۰۰۰ متر مکعب آب در آبخوان‌های شهرستان بوکان صرفه‌جویی شده‌است.

عباسی تصریح کرد: این چاه‌ها با دبی متوسط ۱ و نیم لیتر در ثانیه و با متوسط عمق ۲۰ متر بودند و مجموع انسداد چاه‌های غیرمجاز شهرستان بوکان از ابتدای سال جاری به عدد ۲۵ حلقه چاه رسید.

مدیر منابع آب بوکان ضمن اشاره به اهمیت انسداد چاه‌های غیرمجاز جهت جلوگیری از افت آبخوان‌های شهرستان و تعادل بخشی این منابع آبی استراتژیک، بر مستمر بودن اقدامات حفاظتی در این آبخوان‌ها تاکید و خاطر نشان کرد عملیات انسداد چاه‌های غیر مجاز در دستور کار این امور بوده و طی روز‌های آتی نیز ادامه خواهد داشت.