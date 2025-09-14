به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی آبان ماه میزبان رویداد ملی ایران جان خواهد بود.

آینه دار گفت: برگزاری این برنامه بهترین فرصت است که از طریق شبکه‌های سراسری و همچنین شبکه‌های استانی رسانه ملی بتوانیم مهد علم و ایمان و سرزمین طلا‌ها و یاقوت‌های سرخ را به خوبی در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به سراسر ایران معرفی کنیم.

وی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت رسانه ملی در معرفی توانمندی‌های استان گفت: رویداد ملی ایران‌جان می‌تواند تصویر واقعی خراسان جنوبی را به نمایش بگذارد و توجه افکار عمومی کشور را به سرمایه‌های مادی و معنوی این منطقه جلب کند.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی با بیان اینکه این کار عظیم نیازمند همدلی و همکاری همه‌جانبه است، افزود: تحقق اهداف این رویداد بدون پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های فرهنگی، اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه و همچنین همراهی مردم امکان‌پذیر نیست.

آینه دار افزود: رسانه ملی در نظر دارد با پوشش ویژه، ظرفیت‌های اقتصادی استان از جمله معادن غنی، محصولات استراتژیک کشاورزی مانند زعفران، زرشک و عناب، و نیز جاذبه‌های گردشگری، تاریخی و معنوی خراسان جنوبی را به مخاطبان سراسر کشور معرفی کند.

وی گفت: این رویداد علاوه بر معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی، می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه تعاملات ملی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش گردشگری در استان فراهم کند.