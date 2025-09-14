پخش زنده
ونزوئلا رهگیری یک کشتی ماهیگیری در آبهای سرزمینی خودرا از سوی ناو جنگی آمریکا محکوم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، در پی رهگیری و ایجاد مزاحمت یک ناو جنگی آمریکایی برای یک کشتی ماهیگیری ونزوئلایی در آبهای سرزمینی این کشور، وزیر امور خارجه ونزوئلا این اقدام تحریک آمیز و به دور از قوانین بین المللی را محکوم کرد.
روز گذشته ناو جنگی یو اس اس جیسون دانهام، کشتی ماهیگیری ونزوئلایی بنام «کارمن روسا» را در ۴۸ مایل دریایی شمال شرقی جزیره منطقه اقتصادی انحصاری ونزوئلا با ۹ خدمه را رهگیری کرد.
دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا رهگیری غیرقانونی ناوشکن موشکانداز نیروی دریایی ایالات متحده، یواساس جیسون دانهام، به یک کشتی ماهیگیری ونزوئلایی در آبهای سرزمینی این کشور کارائیب را محکوم کرد؛ اقدامی که کاراکاس آن را تحریکی با هدف ایجاد تنش در منطقه توصیف میکند.
ایوان خیل، وزیر امور خارجه ونزوئلا، گفت تفنگداران دریایی مسلح آمریکایی به شیوهای «خصومتآمیز و غیرقانونی» ضمن رهگیری و توقف این کشتی وارد عرشه کشتی ماهیگیری شدند.
به گفته وزیر امور خارجه هجده نیروی مسلح به سلاحهای دوربرد از ناوشکن موشکانداز کروز یواساس جیسون دانهام (DDG-۱۰۹)، کشتی ماهیگیری ونزوئلایی را اشغال کردند.
مقامات ونزوئلا تصاویری را که توسط خود ماهیگیران گرفته شده بود، منتشر کردند که لحظه ورود به کشتی و حضور کشتی جنگی آمریکایی در آبهای تحت حاکمیت ونزوئلا را نشان میدهد.
وزیر امور خارجه ونزوئلا تأیید کرد که بر اساس این بیانیه، نیروی دریایی بولیواری در طول این حادثه نظارت مداوم داشته است. خیل تأکید کرد که این رویدادها نقض آشکار قوانین بینالمللی دریانوردی است، زیرا در آبهای ونزوئلا رخ داده است.
این مقام رسمی تصریح کرد که کشتی «کارمن روزا» یک کشتی ماهیگیری است که توسط وزارت شیلات ونزوئلا برای فعالیت در دریای کارائیب مجوز داشته و این امر باعث میشود که توقیف نظامی، عملی فاقد توجیه قانونی باشد.
خیل هشدار داد که گروههایی از مقامهای واشنگتن به دنبال تحریک و ایجاد حوادثی هستند که تشدید نظامی در کارائیب را به عنوان بخشی از سیاست شکستخورده تغییر رژیم علیه ونزوئلا توجیه کنند.
وزیر امور خارجه ونزوئلا با مقایسه این وقایع با وقایع تاریخی که منجر به درگیریهای مسلحانه طولانی مدت مانند جنگ ویتنام شد، گفت حاکمان امریکا از سربازان و افسران خود به عنوان گوشت دم توپ استفاده میکنند.
این حادثه به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که در منطقه انحصاری اقتصادی ونزوئلا رخ داده است، یک فضای دریایی که در آن کشور حق حاکمیت بر منابع طبیعی تا ۲۰۰ مایل دریایی از ساحل خود را اعمال میکند.
توقیف کشتی ماهیگیری در این آبها، طبق قوانین بینالمللی، تجاوز به حوزه سرزمینی و قضایی ونزوئلا محسوب میشود که مستلزم توجیه طبق معاهدات خاص است.
ونزوئلا ضمن بررسی طرح شکایت در سازمانهای بینالمللی مربوط، خواستار توضیحات رسمی مقامات نظامی امریکا در مورد این حادثه شده است.