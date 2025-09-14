

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال کمتر از ۱۷ سال پسران ایران فردا، دوشنبه، ۲۴ شهریور، در دیدار افتتاحیه نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی کمتر از ۱۷ سال آسیا به میزبانی اردن مقابل مالدیو به میدان می‌رود.

محمدحسین کمالی، مهدی احمدی، رضا خادمی، عرشیا جاویدی، محمدرضا همتی، علی غیور، امیرحسین نیک اقبال، محسن هادی‌زاده، مهرشاد منصوری، آرین خالقی، محمدپویا پروهان، حسن جودکی، محمدکشاورز، دانیال میرحسینی، شایان سوسنی، صالح حسه‌زاده، محمدابراهیم خانلری و فرشاد نوروزپور ترکیب تیم ملی هندبال کشورمان را در این مسابقات تشکیل می‌دهند.

دیدار تیم‌های هندبال ایران با مالدیو فردا، دوشنبه، ۲۴ شهریور، و از ساعت ۱۰:۳۰ به وقت کشورمان برگزار می‌شود.

نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی کمتر از ۱۷ سال آسیا از ۲۴ شهریور آغاز می‌شود و تا ۳ مهر ادامه دارد.

دو تیم برتر این رقابت‌ها جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان در این رده سنی را کسب می‌کنند.