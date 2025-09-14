رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: روند واردات نهاده‌های دامی در حال انجام است و مشکلی وجود ندارد اما مسئله در حوزه حمل‌ونقل است که موجب شده نهاده‌ به موقع به دست مصرف‌کنندگان نرسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از بندر امام خمینی (ره) با اشاره به بررسی روند واردات و ترخیص نهاده‌های دامی گفت: پیرو گلایه‌های مرغداران و دامداران درباره عدم ارسال به موقع نهاده‌ها، به همراه جمعی از نمایندگان و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های استانی از بندر امام بازدید کردیم.

وی افزود: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد روند واردات نهاده‌های کشاورزی به‌ویژه نهاده‌های دامی همانند گذشته در حال انجام است و در بخش تخلیه و ترخیص نیز مشکل جدی وجود ندارد، اما مسئله اصلی در حوزه حمل‌ونقل است که موجب شده نهاده‌ها به موقع به دست مصرف‌کنندگان نرسد.

عسکری ادامه داد: دستگاه‌ها مسئولیت را به گردن یکدیگر می‌اندازند؛ وزارت جهاد کشاورزی بانک مرکزی را مقصر می‌داند، بانک مرکزی سازمان برنامه و بودجه را، و این چرخه موجب بروز دغدغه برای تولیدکنندگان شده است. باید در این زمینه تدابیر جدی اتخاذ شود تا نهاده‌ها به‌موقع و با قیمت مناسب در اختیار بهره‌برداران قرار گیرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان داخلی گفت: کشور در شرایطی خاص قرار دارد؛ در چنین شرایطی لازم است نهاده‌های دامی بدون وقفه در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا در تولید پروتئین سفید و قرمز مشکلی ایجاد نشود.

وی خاطرنشان کرد: پس از جمع‌بندی در بندر، جلسه‌ای در سطح استان با حضور استاندار برگزار خواهد شد و نهایتاً طی چند روز آینده گزارش کاملی از روند کار در کمیسیون ارائه می‌کنیم. دستگاه‌های متولی موظف به رفع ایرادات هستند و هیچ عذر و بهانه‌ای پذیرفته نیست.

عسکری تأکید کرد: باید شرایطی فراهم شود که بهره‌برداران با خیال راحت اقدام به جوجه‌ریزی یا پرواربندی کنند و انبارهایشان از نهاده‌های دامی پر باشد تا در روند تولید وقفه‌ای ایجاد نشود. در غیر این صورت هرگونه کوتاهی، سهل‌انگاری و بی‌توجهی از سوی دستگاه‌ها مصداق ترک فعل است و به دستگاه‌های نظارتی معرفی خواهند شد.