۲ هزار البرزی تابآوری در بحران را تمرین کردند
در طرح ملی زنگ زندگی، جمعی از کودکان و والدین در محلات، خانه های هلال و مدارس استان البرز با مفاهیم تابآوری، مهارتهای ایمنی و آمادگی در برابر بحران آشنا شدند.
، معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان البرز گفت: طرح زنگ زندگی با هدف تقویت نشاط اجتماعی، امیدآفرینی و ارتقای توان سازگاری نسل آینده در بین نونهالان و والدین آنها همزمان با سراسر کشور اجرا شد.
بهنامیان با تأکید بر اهمیت ارتقاء تابآوری روانی و اجتماعی کودکان گفت: در این طرح آموزشهای متنوعی همچون اقدامات ایمنی و پناهگیری، مهارتهای پایه کمکهای اولیه و نحوه استفاده از اقلام امدادی ضروری در شرایط بحران آموزش داده می شود.
وی با بیان اینکه اجرای بازیهای گروهی، داستانگویی، تمرین حالات چهره و فعالیتهای خلاقانه مانند رنگآمیزی دیوارنگار از دیگر بخشهای آموزشی و سرگرم کننده است که در این طرح ها همراه با بازی و آموزش انجام می شود، گفت: این طرح به کودکان کمک می کند تا توانمندی روانی و اجتماعی خود را برای مقابله با بحرانها ارتقا دهند.