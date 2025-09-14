پخش زنده
در دومین ماه تابستان سال جاری مجمع ۲۹ ناشر با مشارکت آنلاین هزاران سهامدار در درگاه یکپارچه مجامع الکترونیک (دیما) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس این گزارش، در مرداد ماه امسال، مجامع شرکتهای حاضر در بازار سرمایه با تنوع گسترده ای برگزار شد به طوری که شرکتهای آنلاین برخط در این ماه با حضور سهامداران خود به ارائه گزارش و تصمیمگیریهای سرنوشتساز پرداختند.
یکی از مهمترین تحولات چند سال اخیر در بازار سرمایه، برگزاری مجامع ناشران توسط «درگاه یکپارچه مجمع الکترونیک (دیما)» بوده که تجربه سهامداری را متحول کرده است. در سالهای گذشته، اگر یک سهامدار علاقهمند بود همزمان در چند مجمع مهم شرکت کند، اغلب دچار دغدغهی انتخاب و حتی حس جاماندگی میشد، چون محل برگزاری هر مجمع ممکن بود کیلومترها با هم فاصله داشته باشد و ترافیک، هزینه سفر یا حتی محدودیت جغرافیایی، حضور فعال را غیرممکن میکرد. اما امروز، با برگزاری آنلاین مجامع از طریق دیما، سهامداران میتوانند بدون اینکه زمان یا مکان مانعی باشد، به سادگی و فقط با چند کلیک، همزمان در جلسات مختلف شرکت و حتی رأیگیری کنند. این موضوع نهتنها باعث صرفهجویی در وقت و هزینه شده، بلکه عدالت و شفافیت را افزایش داده و فرصت حضور فعال برای همه سهامداران فراهم کرده است. حالا دیگر کسی مجبور نیست بین دو مجمع مهم فقط یکی را انتخاب کند؛ تجربه سهامداری سریعتر، سادهتر و هوشمندانهتر از همیشه شده است.