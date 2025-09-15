پخش زنده
زنجبیل که به عنوان ادویه آشپزی و دارویی در بسیاری از فرهنگهای سنتی مورد استفاده قرار می گیرد ؛ یک گیاه دارای خواص فوق العاده برای سلامتی و مقابله با سرطان است.
زنجبیل نوعی ادویه از ریشه گیاهان Zingiber officinale است که عموما در آشپزی در بسیاری از غذاهای آسیایی، داروهای گیاهی و خاورمیانه به کار میرود. زنجبیل از شاخه کورکومین است که برای درمان مشکلات روده و معده مفید و غذایی عالی برای افرادی که رژیم بدون لکتین دارند محسوب میشود.
زنجبیل اثرات ضد میکروبی، آنتی اکسیدانی و ضد التهابی دارد و هم چنین ممکن است به عنوان مسکن و به عنوان درمانی برای اختلالات گوارشی مورد استفاده قرار گیرد.
طبع زنجبیل
زنجبیل طبع گرم دارد و این گرمی را شما پس از استفاده از آن به شکل چای زنجبیل و ادویه به خوبی میتوانید احساس کنید.
زنجبیل یک ضد التهاب است
زنجبیل مانند NSAIDs (آسپرین و ادویل)، فعالیتهای آنزیمهای کوکس را مسدود میکند و همچنین تولید مواد شیمیایی التهابی به نام لوکوترین و پروستاگلاندین را کاهش میدهد.
زنجبیل یک ضد درد گیاهی است
زنجبیل به طور موثر دردهای جسمی را کاهش میدهد، ۲ گرم زنجبیل ممکن است به طور متوسط درد ماهیچهای ناشی از ورزشهای مقاومتی و دردهای ناشی از دویدن طولانی را کاهش دهد. زنجبیل به اندازه دیکلوفناک (داروی درد NSAID) برای مدیریت درد تاثیر دارد.
زنجبیل به تسکین دل درد قاعدگی کمک میکند
در درمان دل دردهای قاعدگی، زنجبیل در کاهش شدت درد موثرتر از داروی مسکن است. به نظر میرسد زنجبیل به اندازه مفنامیک اسید (داروی درد NSAID) موثر باشد.
زنجبیل به درمان آرتروز کمک میکند
برخی تحقیقات نشان میدهند زنجبیل عوارض ناشی از آرتروز را بهبود میبخشد در حالی که مطالعات دیگر نشان میدهند زنجبیل تنها در طول درمانهای اولیه و مراحل ابتدایی آرتروز موثر است بنابراین تحقیقات بیشتری برای اثبات این مسئله لازم است.
زنجبیل به درمان آسم و آلرژی کمک میکند
یکی از خواص نجبیل در طب سنتی، تسکین عوارض آسم و آلرژی است که البته باید تحت نظر درمانگر متخصص مورد استفاده باشد. زنجبیل باعث کاهش انقباض ماهیچههای تنفسی ناشی از کاهش استیل کولین میشود.
زنجبیل به درمان اگزما کمک میکند
برخی از متخصصان طب سنتی به شیوههای مختلف و البته با در نظر گرفتن میزان شدت اگزما، برای رفع و تسکین این مشکل پوستی، با احتیاط از زنجبیل استفاده میکنند. شوگاول، یک ترکیب یافت شده در زنجبیل است که حساسیت پوست (اگزما) در موشها را از طریق مانع سیتوکین با فعال کردن مسیر Nrf۲ درمان کرد.
زنجبیل برای روده مفید است
چنانچه از مشکلات رودهای رنج میبرید، تحت نظر یک متخصص برای رفع مشکلات رودهای خود از زنجبیل استفاده کنید چرا که زنجبیل مشکلات شکمی و رودهای را با جلوگیری از رشد هلیکوباکترپیلوری و از طریق کاهش ترشح اسید معده کاهش میدهد.
زنجبیل برای درمان استفراغ و حالت تهوع مفید است
زنجبیل از فعالیت بیش از حد اعصاب جلوگیری و با کنترل عملکرد سروتونین در بخش گوارشی، حالت تهوع و استفراغ را رفع میکند. زنجبیل مسکنی طبیعی و موثر برای بیماری صبحگاهی در دوران بارداری است. زنجبیل به درمان حالت تهوع و استفراغ ناشی از عوارض جانبی شیمی درمانی نیز کمک میکند.
زنجبیل دل درد را کاهش میدهد
زنجبیل جریان و حرکات اعضای شکمی را تحریک میکند. با این حال، اثرات دقیق زنجبیل بسته به گونههای مختلف پستانداران متفاوت است، زنجبیل به سرعت محتویات معده را به درون سمت روده کوچک هدایت میکند تا به رفع عوارض پرخوری یا سو هاضمه کمک کند. یک آزمایش تصادفی، نشان میدهد زنجبیل میتواند به علائم گوارشی افرادی کمک کند که اغلب دچار مشکلات عصبی معده (سوهاضمه) هستند.
زنجبیل تاثیری بر حرکات کیسه صفرا ندارد.
زنجبیل میتواند انتقال روده را در موشهای دارای سندروم روده تحریک پذیر تنظیم کند
زنجبیل از کبد محافظت میکند.
زنجبیل از کلیه و کبد در برابر سموم، محافظت میکند.
روغن زنجبیل از کبد موشهای آزمایشگاهی در برابر بیماری کبد چرب غیر الکلی و بیماریهای متابولیک مرتبط با رژیم چربی بالا، محافظت کرد.
زنجبیل ضد استرس طبیعی است
زنجبیل حاوی بسیاری از آنتی اکسیدان قوی است، در نتیجه از بدن در برابر استرس و اضطراب محافظت میکند.
زنجبیل تاثیر ضد سرطانی دارد
چندین ترکیب فعال در زنجبیل در برابر علائم سرطان بسیار قوی هستند و زنجبیل میتواند مرگ سلولهای سرطانی را با استفاده از آپوپتوز موجود در خود، تسریع کند.
زنجبیل میتواند مانع رشد سلول سرطانی شود.
زنجبیل میتواند مانع رشد سلولهای سرطانی کبد (هپاتاما) و استخوان (استئوسارکوما) شود.
زنجبیل تولید رگهای خونی جدید را که امکان رشد سلولهای سرطانی را فراهم میکند، متوقف میکند.
زنجبیل مانع انتقال سلول سرطانی میشود
زنجبیل از متاستاز سلولهای سرطانی سینه جلوگیری میکند.
سلولهای سرطانی توانایی رشد رگهای خونی جدیدی به نام رگ زایی را دارند که زنجبیل مانع از این رگ زایی بخصوص در سرطان پوست میشود.
خواص زنجبیل
زنجبیل از دی انای محافظت میکند
روغن اسانس زنجبیل برای کاهش آسیب دی انای مفید است و میتواند به محافظت از دی انای و اسپرم در برابر استرس اکسیداتیو کمک کند. همچنین زنجبیل میتواند در بهبود باروری در مردان موثر باشد.
زنجبیل برای کاهش خطرات قلبی و عروقی
یکی از خواص مهم زنجبیل در طب سنتی، اثرات مثبتی است که در سلامت قلب و عروق دارد؛ البته فراموش نکنیم که در مورد استفاده از زنجبیل در بیماران قبلی عروقی، مثل استفاده از هر نسخه گیاهی دیگر، تنها متخصص طب سنتی است که میتواند اجازه صادر کند.
زنجبیل کلسترول و تری گلیسرید را بهبود میبخشد
زنجبیل CRP خون، نشانههای قند خون و کلسترول، تری گلیسرید را در انسانها بهبود میبخشد و میتواند با تغییر سیستم عصبی از طریق تحریک گیرندههای موسکارین و مسدود کردن کانالهای کلسیم، فشار خون را کاهش دهد.
زنجبیل میتواند از سخت شدن شریانها جلوگیری کند
زنجبیل میتواند سلولهایی که رگهای خونی را پوشش میدهند، در برابر استرس اکسیداتیو محافظت کند، و همین امر میتواند به جلوگیری از سفت شدن شریانها کمک کند.
زنجبیل سطح قند خون را بهبود میبخشد
زنجبیل گلوکز خون را در انسانها کاهش میدهد.
زنجبیل میتواند چاقی را درمان کند
زنجبیل میتواند ظرفیت تحمل ورزش را افزایش داده و لاغری سریع را محتمل سازد.
زنجبیل یک ضد میکروب است
زنجبیل یک ضد ویروس، ضد میکروب و ضد قارچ موثر است. با این حال برای اثبات هر چه بیشتر این مسئله، مطالعات بالینی بیشتری برای تایید ایمنی و تاثیر زنجبیل برای درمان بیماریهای عفونی لازم میباشد.
زنجبیل تازه مانع عفونتهای سرماخوردگی میشود
ترکیبات موجود در زنجبیل اثرات ضد باکتریایی دارد و عصاره متانول زنجبیل مانع رشد ۱۹ نوع هلیکوباکترپیلوری میشود.
کسانی که نباید زنجبیل بخورند
زنجبیل در کودکان زیر دو سال نباید استفاده شود.
مصرف زیاد زنجبیل موجب سوزش سر دل میشود.
افرادی که سنگ کلیه دارند، باید قبل از مصرف زنجبیل حتما با پزشک خود مشورت نمایند.
اگر داروهای رقیق کننده خون مانند وارفارین و آسپیرین مصرف میکنید، زنجبیل نخورید.
مصرف زیاد زنجبیل ممکن است با داروهای قلبی و دیابت تداخل نماید.
مصرف آن در دوران بارداری و شیردهی باید در حد متعادل باشد.
مصرف زیاد زنجبیل ممکن است باعث اختلالات سیستم عصبی مرکزی گردد.