۸۵ درصد از راه های روستایی کشور، آسفالت و بهسازی شده است و این شاخص در خراسان شمالی، ۸۰ درصد است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، علیزاده معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در مراسم تکریم و معارفه مديرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالي گفت: ۸۵ درصد از راه های روستایی کشور آسفالت و بهسازی شده است و این شاخص در استان خراسان شمالی، ۸۰ درصد است.

وی با اشاره به برنامه ریزی ها برای آسفالت راه همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار ابراز امیدواری کرد با تامین اعتبار، آسفالت و بهسازی راه های روستایی به‌ویژه استان خراسان شمالی که نیمی از جمعیتش ساکن روستا هستند. شتاب بگیرد.

در این مراسم با قدردانی از خدمات محمدمشتری، مهدی میغانی به عنوان سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان معرفی شد.