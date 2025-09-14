به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کل دادگستری اصفهان در جلسه تودیع و معارفه رئیس جدید دادگستری و دادستان شهرستان گلپایگان با اشاره به وضعیت رسیدگی به پرونده های قضایی در استان گفت: در سه سال گذشته بیش از ۱۵۰ قاضی و ۷۰۰ کارمند اداری به استان اصفهان اختصاص یافته که این امر موجب تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها شده است.

حجت الاسلام اسدالله جعفری؛ بازدید ازواحدهای تولیدی استان را هم از دیگر اقدامات قوه قضائیه استان بیان کرد و افزود: تنها در سال ۱۴۰۳، کارشناسان ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان بیش از ۲۷۰ بازدید میدانی از واحدهای تولیدی انجام داده‌اند که منجر به صدور مصوبات و اقدامات مؤثر برای جلوگیری از تعطیلی و بازگشت این واحدها به چرخه تولید شده است.

وی با اشاره به تامین نیروی انسانی دادگستری گلپایگان گفت :به دلیل اهمیت ویژه حوزه قضائی گلپایگان، درطول سه سال گذشته تلاش گسترده‌ای برای جبران کمبود نیروی انسانی در دادگستری این شهرستان صورت گرفت و تنها در سال ۱۴۰2، ۱۸ کارمند اداری به دادگستری این شهرستان اختصاص یافت .

در این مراسم سلمان جوادی دادستان سابق گلپایگان به عنوان رئیس دادگستری شهرستان گلپایگان معرفی و از خدمات قاسم شریفیان رئیس سابق دادگستری گلپایگان تقدیر شد.

در این مراسم همچنین حجت الاسلام سید حامد حسینی به عنوان دادستان جدید شهرستان گلپایگان معرفی شد.