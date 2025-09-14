موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با همکاری مجموعه‌ای از نهاد‌های نوآور، پویش ملی «ایران برای ایران» را با هدف ترویج هویت ایرانی ـ اسلامی و حمایت از تولیدات فرهنگی، هنری و نوآورانه راه‌اندازی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما این پویش بستری برای نمایش و عرضه آثار فاخر در حوزه‌های مختلف فرهنگی، هنری و نوآورانه فراهم کرده است. بر اساس فراخوان منتشرشده، شاخصه‌های اصلی آثار شامل نقشه و پرچم ایران، شخصیت‌ها و اسطوره‌های ملی، آثار تاریخی و معماری ایرانی، طبیعت شاخص ایران و نماد‌های فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی همچون نقوش سنتی، خوشنویسی، آیین‌ها و تنوع اقوام کشور خواهد بود. دسته‌بندی آثار و محصولات قابل ارسال نیز شامل صنایع دستی و زیورآلات، پوشاک و مد ایرانی، نوشت‌افزار، بازی و اسباب‌بازی، کتاب و نشر، دکوراسیون و لوازم منزل و همچنین محصولات دیجیتال و نوآورانه است.

از مهم‌ترین امتیازات این پویش می‌توان به عرضه و فروش آثار برگزیده در نمایشگاه ملی، تقدیر و تجلیل ویژه از صاحبان آثار منتخب و همچنین سرمایه‌گذاری تا سقف پنج هزار میلیارد ریال برای کسب وکار‌های برتر اشاره کرد.

علاقه‌مندان برای شرکت در این پویش می‌توانند تصویر محصول، شناسنامه محصول و ویدئوی معرفی را تهیه و از طریق پیام‌رسان‌های ایتا به شماره ۰۹۲۱۶۵۷۲۱۸۷ ارسال کنند.