به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه، دکتر عباس فنی‌اصل با اعلام این خبر، گفت: این رویداد ملی به همت دفتر سیاست‌گذاری معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه با مشارکت گسترده اعضای هیئت علمی، مدیران و کارشناسان دانشگاه‌های سراسر کشور شهریور سالجاری با هدف شناسایی و به اشتراک‌گذاری ایده‌ها و تجربه‌های موفق فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان سراسر کشور به میزبانی دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد.

وی افزود: از یک هزار و ۲۵۴ اثر فرهنگی و اجتماعی که به دبیرخانه این رویداد ملی ارسال شده بود، ۱۵ اثر از دانشگاه محقق اردبیلی بود که اثر سولماز عادل کارشناس فرهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری دانشگاه در بخش کنشگری داوطلبانه حائز مقام برگزیده شد.

فنی‌اصل یادآور شد: سولماز عادل در نخستین دوره جشنواره ملی جریان نیز که سال گذشته به میزبانی دانشگاه تبریز برگزار شد، حائز رتبه برگزیده در بخش ایده­‌ها و تجربه شده بود.