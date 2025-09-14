

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج نمایندگان کشورمان، تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم علی مؤمنی در دور اول با نتیجه ۶ بر ۱ مقابل توماس ایپ از سوئیس پیروز شد. وی در دور بعد به مصاف برنده کشتی میان رومن براوو یانگ مکزیک و نیکولاس استشله از آلمان می‌رود.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، یونس امامی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با هرایر علیخانیان از ارمنستان کشتی می‌گیرد و در صورت پیروزی در این دیدار در دور سوم با برنده مبارزه میان سنور دمیرتاش از ترکیه و داسیلوا از برزیل رو‌به‌رو می‌شود.

در وزن ۷۹ کیلوگرم محمد نخودی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف برنده کشتی میان میشل لابرویلا از پورتوریکو و آمیت از هند می‌رود.

در وزن ۹۲ کیلوگرم امیرحسین فیروزپور پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با برنده مبارزه میان احمد باتایف از بلغارستان و یاروسلاو یادکوفسکی از بلاروس مصاف خواهد داد.