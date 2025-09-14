پخش زنده
رزمایش نظامی هفت روزه نیروهای مسلح جمهوری کرواسی در حوزه زمینی، دریایی و هوایی در حال برگزاری است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، هماهنگسازی عملیات رزمی تجهیزات زمینی، دریایی و هوایی، آموزشهای نیروهای ارتش کرواسی و ارتقای قابلیتهای مانور و رزمی تجهیزات برای انجام مأموریتهای اساسی نیروهای مسلح جمهوری کرواسی از اهداف این رزمایش اعلام شده است.
بر اساس اعلام وزارت دفاع کرواسی، یکی از اصلیترین برنامههای رزمایش سال جاری در روز ۱۷ سپتامبر در میدان آموزش نظامی «ایوگن کواترنیک» با نمایش قابلیتهای مانور و قدرت رزمی تمام سامانههای تازه خریداری شده که در سال گذشته به بهرهبرداری عملیاتی رسیدهاند، رقم خواهد خورد.
شایان ذکر است رزمایش سال جاری بزرگترین رزمایش نظامی نیروهای مسلح کرواسی از سال ۲۰۱۸ است.