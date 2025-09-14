پخش زنده
معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با اشاره به کاهش خاموشیها در کرمانشاه گفت: همچنان به همراهی مشترکان برای مدیریت مصرف برق نیازمند هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حمیدرضا نجفی با اشاره به تعدیل دمای هوا و گذر از روزهای گرم تابستان و خاموش شدن تدریجی سیستمهای سرمایشی گفت: این امر باعث شده فشار بر شبکه برق کمتر شده و میزان خاموشیها در سطح استان کاهش یابد.
وی افزود: از روز جمعه ۲۱ شهریور هیچ خاموشی برنامهریزی شدهای در سطح استان اعمال نشده است و امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد.
معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با بیان اینکه خاموشیهای دو نوبته ( چهار ساعته) خیلی وقت است در استان اعمال نمیشود، ابراز امیدواری کرد با همراهی مشترکان شاهد بروز خاموشی در فصل پاییز نباشیم.