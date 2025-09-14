روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی در کهگیلویه و بویراحمد ادامه دارد

روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی در کهگیلویه و بویراحمد ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرپرست توسعه بازرگانی و بازرسی و نظارت بر کالا‌های اساسی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در شهریور ماه امسال حدود ۶۰ تن مرغ منجمد توزیع شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال نزدیک به ۲۰ درصد افزایش داشته است، گفت: ناترازی انرژی، تلفات، وضعیت جوجه‌ریزی و بیماری‌های سراسری در صنعت مرغداری از عوامل کاهش توزیع مرغ منجمد در این ماه بوده است.

محمد تابش‌مقدم تصریح کرد: جهاد کشاورزی این توانایی را دارد که در صورت کمبود کالا‌های اساسی به‌ویژه مرغ در بازار، با توزیع مرغ منجمد نیاز بازار را جبران کند.

وی در ادامه از توزیع ۵۳۵ تن برنج در شش‌ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال نزدیک به ۲۰ درصد افزایش داشته است و دلیل افزایش توزیع برنج، خشکسالی و کم‌آبی و همچنین رشد قیمت برنج داخلی بود که با برنج وارداتی جبران شد.

سرپرست توسعه بازرگانی و بازرسی و نظارت بر کالا‌های اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان درباره شکر نیز گفت: با توجه به فعالیت کارخانه قند یاسوج، هیچ‌گونه کمبود یا مشکلی در زمینه شکر در استان وجود نداشت و قیمت این محصول نیز بدون نوسان بوده است.

تابش‌مقدم در خصوص نهاده‌های دامی اظهار داشت: خشکسالی‌های اخیر بر تولید جو و نهاده‌ها تأثیر گذاشت، اما تاکنون حدود هزار و ۷۰۰ تن نهاده از طریق شرکت پشتیبانی امور دام و هزار و ۲۰۰ تن از طریق سامانه بازارگاه تأمین و بین دامداران و اتحادیه‌ها توزیع شده است. همچنین ۶۰۰ تن نهاده از بنادر شمال و بندرعباس در حال بارگیری است که طی روز‌های آینده در اختیار دامداران و عشایر قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به تأمین نهاده‌های طیور افزود: در شش‌ماهه نخست امسال حدود دو هزار و ۷۰۰ تن ذرت دامی و یک‌هزار و ۷۰۰ تن کنجاله سویا بین مرغداران استان توزیع شده است و خوشبختانه کمبودی در این بخش مشاهده نمی‌شود.

جهرم شاکریان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بویراحمد هم گفت: در راستای تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان، با هماهنگی شرکت پشتیبانی امور دام کشور ۱۰ تن مرغ منجمد در ۱۲ مرکز فروش مناطق پرتردد شهرستان توزیع شد.

وی افزود: توزیع مرغ منجمد در شهرستان بویراحمد بدون هیچ محدودیتی ادامه خواهد داشت و جهاد کشاورزی به میزان مورد نیاز این محصول را در مراکز فروش عرضه می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی بویراحمد با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال جاری بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۱۹۰ تن مرغ منجمد، ۵۰ تن گوشت گوساله، ۳۰۰ تن برنج و ۴۰۰ تن شکر در این شهرستان توزیع شد.